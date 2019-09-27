В Челябинске фаворитом видеоконкурса «Мир семьи» стала семья из Испании

СЕГОДНЯ 08:04 2019-09-27T09:37:24+03:00

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В Челябинске 27 сентября наградят победителей конкурса видеороликов «Мир семьи». Организовали мероприятие областной Союз женщин и министерство культуры.

КП-Челябинск приняла участие в качестве жюри конкурса. Было отсмотрено свыше ста работ семей, проживающих на Южном Урале и соседних регионах. И даже был прислан ролик от интернациональной челябинской семьи Россия-Испания Банниковых-Круа.

Он то и является фаворитом, по мнению КП-Челябинск, в номинации «Семейная история».

Трогательную историю своей любви рассказали Джоан Круа из Каталонии и Ольга Банникова из Челябинска.

— Я поехала туристом в Испанию и влюбилась в эту страну. Вернулась в Челябинск и год изучала с репетитором испанский. Мне он очень пригодился, когда, прилетев в уже любимую Испанию в следующем году, я встретила Джоана, — рассказала КП-Челябинск Ольга.

Мимолетный разговор в тренажерном зале стал началом большой любви. А потом было две свадьбы — в России и Испании. Во всех странах одна традиция — жена приходит в дом мужа.

Сегодня молодая семья живет в городе Реус, в Каталонии. Ольга работает в туристической фирме. Джоан — адвокат. При любой возможности прилетают в Россию. Здесь семья и друзья — русская их половина. И пельмени, которые обожает Джоан. Такая вот история. С продолжением. Зимой у Джоана и Ольги родится дочь.

Ролик, рассказывающий о традициях семьи Круа-Банниковых, и был ребятами прислан на конкурс.

КП-Челябинск ежегодно рассказывает о семьях, которые участвуют в челябинском проекте «Мир семьи» и снимают о себе ролики сами. Формат конкурса — 4 номинации: «Самый лучший папа», «Семейная история», «Семейные традиции», «Счастливое детство». Продолжительность не более 2 минут.

Увидеть все ролики-победители и познакомиться с семьями вы можете непосредственно на церемонии. Награждение победителей состоится 27 сентября в 16:00 в большом зале правительства области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/734450" frameborder="0"></iframe> Трогательная история любви испанца Джоана и челябинки Ольги одержала победу на конкурсе видеороликов "Мир семьи".

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