2019-09-27T09:37:24+03:00
Общество

В Челябинске фаворитом видеоконкурса «Мир семьи» стала семья из Испании

КП-Челябинск отобрала для награждения лучший видеоролик
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Трогательная история любви челябинки и испанца стала победителем видеоконкурса "Мир семьи"Трогательная история любви челябинки и испанца стала победителем видеоконкурса "Мир семьи"
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В Челябинске 27 сентября наградят победителей конкурса видеороликов «Мир семьи». Организовали мероприятие областной Союз женщин и министерство культуры.

КП-Челябинск приняла участие в качестве жюри конкурса. Было отсмотрено свыше ста работ семей, проживающих на Южном Урале и соседних регионах. И даже был прислан ролик от интернациональной челябинской семьи Россия-Испания Банниковых-Круа.

Он то и является фаворитом, по мнению КП-Челябинск, в номинации «Семейная история».

Трогательную историю своей любви рассказали Джоан Круа из Каталонии и Ольга Банникова из Челябинска.

— Я поехала туристом в Испанию и влюбилась в эту страну. Вернулась в Челябинск и год изучала с репетитором испанский. Мне он очень пригодился, когда, прилетев в уже любимую Испанию в следующем году, я встретила Джоана, — рассказала КП-Челябинск Ольга.

Мимолетный разговор в тренажерном зале стал началом большой любви. А потом было две свадьбы — в России и Испании. Во всех странах одна традиция — жена приходит в дом мужа.

Сегодня молодая семья живет в городе Реус, в Каталонии. Ольга работает в туристической фирме. Джоан — адвокат. При любой возможности прилетают в Россию. Здесь семья и друзья — русская их половина. И пельмени, которые обожает Джоан. Такая вот история. С продолжением. Зимой у Джоана и Ольги родится дочь.

Ролик, рассказывающий о традициях семьи Круа-Банниковых, и был ребятами прислан на конкурс.

КП-Челябинск ежегодно рассказывает о семьях, которые участвуют в челябинском проекте «Мир семьи» и снимают о себе ролики сами. Формат конкурса — 4 номинации: «Самый лучший папа», «Семейная история», «Семейные традиции», «Счастливое детство». Продолжительность не более 2 минут.

Увидеть все ролики-победители и познакомиться с семьями вы можете непосредственно на церемонии. Награждение победителей состоится 27 сентября в 16:00 в большом зале правительства области.

Трогательная история любви испанца Джоана и челябинки Ольги одержала победу на конкурсе видеороликов "Мир семьи".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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