2019-09-27T09:09:06+03:00
Экономика

На заводе в Челябинске сокращают сотрудников из-за китайских конкурентов

Под увольнение попадают почти 400 человек
Андрей АБРАМОВ
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«ЭПМ-Челябинский электродный завода» объявил о сокращении сотрудников.«ЭПМ-Челябинский электродный завода» объявил о сокращении сотрудников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«ЭПМ-Челябинский электродный завод» объявил об остановке изготовления анодов. Их используют в производстве алюминия. Причину на предприятии называют — цены на мировом рынке. Стоимость изделий челябинского завода за последний год упала на треть. Предприятие стало убыточным.

— Ситуация стала результатом закупочной политики потребителей, которые ориентируются, прежде всего, на цены китайских производителей. Те активно практикуют демпинг, — сообщили в пресс-службе ЭПМ-ЧЭЗ.

Процесс остановки производства уже запущен. Продлится он до конца 2019 года. Из-за этого сотрудники завода потеряют работу. Уже известно, что четверть рабочих перейдут в другое подразделение фирмы.

— Всем сокращаемым сотрудникам будут предложены вакансии на заводах в других регионах присутствия нашей группы. При сокращении персонала будут строго соблюдены все условия трудового законодательства, — добавили на предприятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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