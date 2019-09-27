Скорую помощь в Копейске заберут у частников и вернут в прежний режим работы

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-27T10:17:00+03:00

Скорая помощь в Копейске больше не будет обслуживаться машинами на аутсорсинге. Фото: Андрей АБРАМОВ

Изменить размер текста: A A

В Копейске около года назад решились на эксперимент. Машины скорой помощи отдали на аутсорсинг. То есть обслуживать их стали частники. Если быть совсем точным: фирма предоставила медикам свои авто и водителей. Однако сейчас от услуг компании решено было отказаться.

Аутсорсинг пробовали в целях экономии. Ведь в таком случае все затраты на ремонт и обслуживание авто ложатся на бизнес, а не государство. Однако такая модель сотрудничества дала сбой. В Копейске начались жалобы на работу скорой помощи.

— Принято решение об отказе от аутсорсинга в организации работы скорой помощи в Копейске. Контракт с компанией, которая обеспечивает работу, расторгнут.Сейчас идет подготовка к выездам машин. В ближайшее время водители будут оформлены на работу. Сегодня на линии работает 12 бригад. Все в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU