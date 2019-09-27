Челябинка с пересаженной почкой родила малыша

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-27T10:45:32+03:00

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К своим 24 годам челябинка Ирина уже повидала немало врачей. Тяжелым испытанием в детстве стала пересадка донорской почки. И вот, благодаря челябинским врачам, ей удалось стать матерью, пишет сайт Hornews.com.

Из-за высокого риска осложнений, обычно таких пациентов направляют в Москву в специализированный центр. В практике же челябинской клиники история Ирины стала уникальной. Врачи неустанно вели ее от момента пересадки почки до родов.

— И вот недавно Ирина стала мамой. Роды провели на 28-29 неделе. У нее появился малыш весом 900 граммов. После кесарева сечения из Областного перинатального центра женщина поступила в отделение нефрологии Челябинской областной клинической больницы. Новорожденный наблюдается в ОПЦ, — сообщает пресс-служба минздрава области.

Как рассказали врачи, почечной недостаточностью Ирина страдала с 16 лет. После обычной простуды девушка попала в отделение неврологии с острым нарушением кровообращения. В результате отказала почка, требовалась пересадка. Ближайший родственник — мама отдала свою почку, но из-за разных групп крови донора и реципиента потребовалась еще одна операция. Вторая операция, проведенная в 2016 году, значительно улучшила состояние здоровья будущей мамы.

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ИСТОЧНИК KP.RU