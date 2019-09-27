В Челябинске возьмут под охрану осколок древнего океана
Озеро Смолино сохранит статус памятника природы, хотя давно потеряло свое главное качество — соленый вкус воды. Об этом заявил представитель министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.
Осколок древнего океана, которым и является Смолино, получит защиту от государства.
— Сейчас ведется комплексное исследование водоема. Работы выиграла пермская фирма. До конца года она предоставит нам данные о качестве воды, о фауне водоема и о факторах, которые оказывают негативное воздействие на водоем, — говорит Безруков.
Сегодня Смолино нужно спасать от ливневых стоков и канализации. А для этого необходимо построить коллектор вдоль берега.
Специалисты надеются, что спасение уникального водоема отчасти профинансирует федеральный бюджет. Но замечают, что область должна показать Москве четкую и аргументированную документацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU