В Челябинске возьмут под охрану осколок древнего океана

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-27T11:09:35+03:00

Озеро в народе любят. Люди надеются, что когда-нибудь оно станет чистым. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Озеро Смолино сохранит статус памятника природы, хотя давно потеряло свое главное качество — соленый вкус воды. Об этом заявил представитель министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Осколок древнего океана, которым и является Смолино, получит защиту от государства.

— Сейчас ведется комплексное исследование водоема. Работы выиграла пермская фирма. До конца года она предоставит нам данные о качестве воды, о фауне водоема и о факторах, которые оказывают негативное воздействие на водоем, — говорит Безруков.

Сегодня Смолино нужно спасать от ливневых стоков и канализации. А для этого необходимо построить коллектор вдоль берега.

Специалисты надеются, что спасение уникального водоема отчасти профинансирует федеральный бюджет. Но замечают, что область должна показать Москве четкую и аргументированную документацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU