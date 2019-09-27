Приставы опечатали операционную больницы в Челябинской области
Роспотребнадзор проверил районную больницу Аргаяша и нашел массу нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
— Ревизоры столкнулись с облупленной краской и с отпавшей плиткой на полу и на стенах операционной и рентген-кабинета. Водопроводные трубы в помещениях были ржавые, линолеум — старый, вытяжек нет вообще. В операционной обнаружены бактерии кишечной палочки, — сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.
Так как такое положение дел представляет опасность для жизни и здоровья пациентов, суд принял решение остановить работу операционной и рентген-кабинета на 30 суток. За это время здесь должны сделать ремонт.
Оборудование из операционной и рентген-кабинета перенесли в другие помещения и опечатали.
Пока идет ремонт, хирурги станут оперировать пациентов в помещении бывшего роддома. Рентген-аппарат тоже будет работать, но в другом кабинете.
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ИСТОЧНИК KP.RU