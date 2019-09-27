Как в Челябинске попасть на бесплатный прием к психотерапевту

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-27T12:48:25+03:00

Когда ты на грани, поможет психотерапевт. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Челябинске дефицит узких специалистов. В частности не хватает психотерапевтов. По штату они должны вести прием в каждой районной поликлинике области, а на деле с талонами к ним — проблема.

— В «пятой» на Северо-Западе — специалист в отпуске. В «тройке» — запись на месяц вперед. В частных клиниках прием расписан на две недели вперед, — пожаловалась читательница КП-Челябинск Анна.

Эту проблемы мы обсуждали в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (93,5 FM). И все-таки нашли выход.

— Все взрослые жители Челябинска, независимо от прописки, могут записаться на прием к психотерапевту в ГКБ № 1 на ул. Воровского, — рассказала пресс-секретарь больницы Карина Денисова.

Для бесплатного приема нужно показать в регистратуре направление из поликлиники по месту жительства и полис ОМС. Очередь к психотерапевтам не превышает одного дня. В день обращение к докторам можно попасть за деньги.

Куда исчезли психотерапевты в Челябинске 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU