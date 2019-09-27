Как в Челябинске попасть на бесплатный прием к психотерапевту
В Челябинске дефицит узких специалистов. В частности не хватает психотерапевтов. По штату они должны вести прием в каждой районной поликлинике области, а на деле с талонами к ним — проблема.
— В «пятой» на Северо-Западе — специалист в отпуске. В «тройке» — запись на месяц вперед. В частных клиниках прием расписан на две недели вперед, — пожаловалась читательница КП-Челябинск Анна.
Эту проблемы мы обсуждали в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (93,5 FM). И все-таки нашли выход.
— Все взрослые жители Челябинска, независимо от прописки, могут записаться на прием к психотерапевту в ГКБ № 1 на ул. Воровского, — рассказала пресс-секретарь больницы Карина Денисова.
Для бесплатного приема нужно показать в регистратуре направление из поликлиники по месту жительства и полис ОМС. Очередь к психотерапевтам не превышает одного дня. В день обращение к докторам можно попасть за деньги.
Куда исчезли психотерапевты в Челябинске
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ИСТОЧНИК KP.RU