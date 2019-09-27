В Челябинске открыта горячая линия по отсутствию отопления

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-27T13:39:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В квартире — ледник. По утрам ноги из-под толстого одеяла ноги, опускаешь на пол, будто в прорубь. Автоответчик диспетчерской ДЕЗа Калининского района повторяет: «Отопление будет включено 25, 26 и 27 сентября». На дворе — вторая половина пятницы, 27 сентября. Батареи только что льдом не покрыты!

В регионе открыта горячая линия по вопросам отопления. Специалисты Госжлинспекции примут сообщения об отсутствии тепла. Можно отставить заявку. После ее исполнения с вами свяжутся и отчитаются.

Куда звонить?

Челябинский отдел (Челябинск, Копейск, Коркино, Еманжелинск; Еткульский, Красноармейский, Сосновский, Аргаяшский, Кунашакский, Октябрьский районы). Тел. (351) 727-78-03.

Магнитогорский отдел (Магнитогорск, Верхнеуральск; Агаповский, Нагайбакский, Верхнеуральский, Кизильский районы). Тел. (3519) 31 82 44

Кыштымский отдел (Кыштым, Верхний Уфалей, Нязепетровск, Касли, Снежинск, Озерск, Карабаш; Нязепетровский, Каслинский районы). Тел. (35151) 4-47-06

Златоустовский отдел (Златоуст, Миасс, Куса, Сатка, Бакал, Чебаркуль; Чебаркульский, Кусинский, Уйский районы). Тел. (3513) 65-50-43.

Троицкий отдел (Троицк, Южноуральск, Карталы, Пласт; Троицкий, Карталинский, Брединский, Чесменский, Варненский, Увельский районы). Тел. (35163) 2-72-01.

Ашинский отдел (Аша, Сим, Миньяр, Катав-Ивановск, Усть-Катав, Юрюзань, Трехгорный). Тел. (35159) 9-95-20.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU