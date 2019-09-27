Когда челябинцы получат счета за отопление

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-27T14:03:44+03:00

До 30 сентября тепло придет во все квартиры

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Отопительный сезон в Челябинске начался 25 сентября. Система заполняется постепенно, на полный запуск требуется несколько дней. До 30 сентября, подчеркивают в пресс-службе администрации города, тепло придет во все квартиры.

Если на доме стоит счетчик тепла, сумма за отопление рассчитывается, исходя из показаний приборов учета.

Второй вариант — по нормативу. В нашем городе отопительный сезон длится с октября по май включительно. Правда, в мае тариф самый маленький — 1/3 от основных месяцев.

Коммунальные услуги мы оплачиваем по факту потребления. В октябре жильцы домов, где установлены тепловые счетчики, получат с сентябрьскими суммами по фактически потребленному теплу.

Жильцы домов, где прибором учета нет, в октябре сумм к оплате не получат. Для них начисление будет произведено в октябре, и квитанции придут в ноябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU