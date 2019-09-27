2019-09-27T14:57:43+03:00
Происшествия

Тело отравленного ядом пса забрали на экспертизу в Челябинской области

Зоозащитники заставляют полицию найти убийцу собаки
Лидия ПЕСКОВА
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За жестокое обращение с четвероногими в современной России можно получить срок.За жестокое обращение с четвероногими в современной России можно получить срок.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Домашний пес, который охранял частный дом в Коркино, погиб в минувшую среду, 25 сентября. Кто-то выстрелил в собаку дротиком с ядом. Пес успел вернуться к хозяйке, но вскоре умер в страшных мучениях. Зоозащитники просят найти убийц, сообщает агентство «Урал-пресс-информ».

Хозяйка дома сразу вызвала во двор полицию. Силовики изъяли дротик, а труп собаки оставили на улице. Однако после вмешательства представителя Общественной палаты Кирилла Волкова полицейские согласились забрать тело животного на экспертизу.

— За жестокое обращение с животными в современной России можно стать обвиняемым по уголовному делу. Закон о жестоком обращении с животными уже вступил в законную силу, однако работает не всегда и не везде. Правоохранительным органам до сих пор кажется, что убийству животных не стоит уделять внимания, — говорит член рабочей группы Общественной палаты региона по проблемам безнадзорных животных Кирилл Волков.

Общественник написал повторное заявление в полицию с просьбой провести экспертизу и найти убийцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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