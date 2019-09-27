В Челябинске возбудили уголовное дело на владельцев турфирмы «Большое путешествие»
Более 25 человек, не сумевших улететь в отпуск по вине турфирмы, написали заявление в полицию. После предварительной проверки ситуации возбуждено уголовное дело.
Компания «Большое путешествие» работала в офисе № 11 на улице Степана Разина, 4, с 2015 года. Однако этой весной ее владельцы почему-то решили обмануть своих клиентов.
— С мая 2019 года учредители фирмы Наталья Решетникова и Ксения Галичина перестали бронировать туры, хотя по-прежнему брали с клиентов деньги. На данный момент заявления в полицию написали более 25 человек. Они отдали туристической фирме более миллиона рублей, — говорит заместитель прокурора Советского района Станислав Шилин.
Женщины обещают клиентам вернуть их деньги, однако люди не верят в благие намерения мошенниц.
В эти же дни в Челябинске ведется проверка по работе еще одной лопнувшей фирмы «Гранд-Турс», офис которой располагался на Свердловском проспекте, 64. Речь также идет о десятках пострадавших и миллионах потерянных денег. Как не стать жертвой мошенников и проконтролировать их работу, читайте в нашем большом материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU