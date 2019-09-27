В Челябинской области выращивают витаминные рощи

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-27T15:28:31+03:00

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Григорьевские сады в Каслинском районе – это 120 гектаров яблонь, груш, смородины, малины, жимолости, сливы, вишни.

Сады разбивают на годами не обрабатываемых полях. Задача фермерского хозяйства, занимающегося зеленым делом, большая, чем просто увеличивать площади. Нужна максимальная урожайность. Методика возделывания называется интенсивной.

- В интенсивных садах мы управляем всем: от выбора сорта до выхода на нужный объем плодоношения: до 25 кг яблок на дереве. Особым образом формируем крону: чем горизонтальней ветка, тем больше на ней урожай, - пояснила управляющая фермерским хозяйством Ольга Сегаль.

Григорьевские сады заложили пять лет назад. На пик плодоношения деревья выйдут через три года. Нынешний урожай – это 20 т яблок, 250 кг жимолости и 750 кг смородины. Растут сорта свердловской, южноуральской и алтайской селекции.

Сорта «Краса Свердловска», «Экранное», «Серебряное копытце», «Персиянка», «Первоуральская» по содержанию витаминов С и РР превосходят сорт из США «Голден Делишес».

Григорьевские сады курируют ученые Уральского отделения РАН, Челябинского НИИ садоводства и картофелеводства. На поддержку садоводства в регионе выделено в этом году 64 млн руб.

Интенсивные сады - это высокая урожайность. Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU