В Челябинск возвращается «бабье лето»
Крепитесь, люди, скоро бабье лето. Начало октября улыбнется Челябинску осенним ласковым солнцем. Прогреваться воздух будет постепенно.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в Челябинском Гидрометцентре, в понедельник, 30 сентября, днем ожидается +6+8 градусов, переменная облачность. Во вторник, 1 октября, прогноз погоды выдает +10 градусов.
Дождь ожидается в среду, 2 октября. Температура воздуха в дневные часы +12 градусов.
К четвергу, 3 октября, потеплеет до +15 градусов.
В субботу, 5 октября, ожидается до +19 градусов, дождь. Воскресенье, 6 октября, +12 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU