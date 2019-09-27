2019-09-27T18:33:42+03:00
Общество

В Челябинск возвращается «бабье лето»

«Комсомолка» узнала, когда ожидается потепление
Ольга АНТОНОВА
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Крепитесь, люди. Скоро лето. Бабье.Крепитесь, люди. Скоро лето. Бабье.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Крепитесь, люди, скоро бабье лето. Начало октября улыбнется Челябинску осенним ласковым солнцем. Прогреваться воздух будет постепенно.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в Челябинском Гидрометцентре, в понедельник, 30 сентября, днем ожидается +6+8 градусов, переменная облачность. Во вторник, 1 октября, прогноз погоды выдает +10 градусов.

Дождь ожидается в среду, 2 октября. Температура воздуха в дневные часы +12 градусов.

К четвергу, 3 октября, потеплеет до +15 градусов.

В субботу, 5 октября, ожидается до +19 градусов, дождь. Воскресенье, 6 октября, +12 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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