В Челябинске у таксиста клиенты отняли автомобиль

СЕГОДНЯ 19:25 2019-09-27T19:25:23+03:00

Преступники из Кургана отняли автомобиль у таксиста в Челябинске. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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В дежурную часть полиции Ленинского района обратился 21-летний челябинский таксист. Он сообщил, что двое клиентов угрозами отняли у него автомобиль. Стоимость отнятого имущества — около 450 тыс рублей.

Преступников сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску задержали по горячим следам.

Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что злоумышленниками оказались жители Курганской области, 35 и 37 лет. Один из криминального дуэта неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Рецидивист заключен под стражу, второй подозреваемый находится под домашним арестом. Автомобиль возвращен владельцу.

В пресс-службе ведомства подчеркивают, что преступление раскрыто в максимально короткий срок благодаря профессиональным действиям сотрудников полка ДПС и своевременному обращению в полицию.

Челябинцы могут обратиться в полицию по телефонам дежурной части УМВД России по городу. Тел (351) 265-02-00, 266-14-14, 02. Можно обращаться в дежурные части районных отделов полиции по месту совершения преступления, круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU