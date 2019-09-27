2019-09-27T19:25:23+03:00
Происшествия

В Челябинске у таксиста клиенты отняли автомобиль

Преступление раскрыто по горячим следам
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Преступники из Кургана отняли автомобиль у таксиста в Челябинске.Преступники из Кургана отняли автомобиль у таксиста в Челябинске.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Ленинского района обратился 21-летний челябинский таксист. Он сообщил, что двое клиентов угрозами отняли у него автомобиль. Стоимость отнятого имущества — около 450 тыс рублей.

Преступников сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску задержали по горячим следам.

Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что злоумышленниками оказались жители Курганской области, 35 и 37 лет. Один из криминального дуэта неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Рецидивист заключен под стражу, второй подозреваемый находится под домашним арестом. Автомобиль возвращен владельцу.

В пресс-службе ведомства подчеркивают, что преступление раскрыто в максимально короткий срок благодаря профессиональным действиям сотрудников полка ДПС и своевременному обращению в полицию.

Челябинцы могут обратиться в полицию по телефонам дежурной части УМВД России по городу. Тел (351) 265-02-00, 266-14-14, 02. Можно обращаться в дежурные части районных отделов полиции по месту совершения преступления, круглосуточно.

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Магнитогорска «усыновил» шестерых щенков-подкидышей
«Трактор» с минимальным счетом уступил в Челябинске «Барысу»
В Магнитогорске пропал мужчина со шрамом в форме креста
В Челябинск возвращается «бабье лето»
Алексей Текслер отозвал главу Карталинского района из отпуска
В Челябинске ведущие «Орла и Решки» спрятали кучу денег
Объем средств в ПИФах ВТБ Капитал Инвестиции превысил 70 миллиардов рублей
В Челябинской области выращивают витаминные рощи
В Челябинске возбудили уголовное дело на владельцев турфирмы «Большое путешествие»
Тело отравленного ядом пса забрали на экспертизу в Челябинской области
Когда челябинцы получат счета за отопление
В Челябинске открыта горячая линия по отсутствию отопления
В Челябинске пошел под суд водитель БМВ, протаранивший авто на парковке
Как в Челябинске попасть на бесплатный прием к психотерапевту
В Магнитогорске на защиту уволенной за откровенные фото тренера встали родители ее воспитанников
Приставы опечатали операционную больницы в Челябинской области
В Челябинске возьмут под охрану осколок древнего океана
Челябинка с пересаженной почкой родила малыша
ВТБ Лизинг предлагает скидку на Jeep Cherokee до 23%
Скорую помощь в Копейске заберут у частников и вернут в прежний режим работы