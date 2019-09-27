СЕГОДНЯ 19:42 2019-09-27T19:42:05+03:00

В Магнитогорске пропал мужчина со шрамом в форме креста. Фото: группа "Легион-СПАС" MGN ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ" vk.com

Исчезнувший уехал на работу на иномарке

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32-летний житель Магнитогорска Никита Бельков уехал на работу 25 сентября утром на автомобиле «Шкода Фабиа» синего цвета. На нем была форма МЧС, сверху куртка черно-белого цвета и гражданская кепка.

С тех пор Никиту Белькова никто не видел. Сейчас его разыскивает полиция и волонтеры магнитогорского отряда «Легион-СПАС».

Приметы пропавшего Никиты Белькова: рост 184 см, среднего телосложения. Шрам на ладони. Шрам на правой ноге в форме креста.

Телефоны для связи: 8-908-576-47-33, 8-951-474-44-96.

ИСТОЧНИК KP.RU