«Трактор» с минимальным счетом уступил в Челябинске «Барысу»

СЕГОДНЯ 19:47 2019-09-27T19:47:04+03:00

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После трех поражений подряд, в том числе, в гостевом от нынешних гостей, — клуба из Казахстана и двух матчей дома от «Нефтехимика» и «Ак Барса», «Трактор» был полон решимости дать бой в очередной игре.

Матч-реванш с «Барысом» начался оптимистично. Гол в середине первого периода забросил легионер черно-белых Эссе Виртанен. «Обратки» ждать долго не пришлось. Через пару минут «казахстанец» Диц Даррен сравнивает счет -1:1.

Второй отрезок матча оказался «сухим». В третьем, на 52-й минуте, Найт Корбэн вывел «Барыс» вперед — 2:1.

«Трактор» бросился отыгрываться, чередуя одну атаку за другой. Но гости не давали шансов пробить ворота Хенрика Карлссона. Черно-белые за полторы минуты до конца третьего периода заменили вратаря на полевого игрока, но счет не изменился. 1:2, и четвертое поражение «Трактора» подряд.

Челябинцы постараются реабилитироваться перед болельщиками в воскресенье, 29 сентября в домашнем матче с ярославским «Локомотивом» (начало в ЛА «Трактор» в 17.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU