2019-09-27T20:28:56+03:00
Общество

Житель Магнитогорска «усыновил» шестерых щенков-подкидышей

Кутят выкинули в коробке на выезде из города. Им нужны заботливые руки
Ольга АНТОНОВА
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Слева - стела и коробка с щенками рядом. Справа - щенки поехали в тепло, где их накормят. Фото: группа "Чёрное&Белое Магнитогорск" vk.comСлева - стела и коробка с щенками рядом. Справа - щенки поехали в тепло, где их накормят. Фото: группа "Чёрное&Белое Магнитогорск" vk.com
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Подкидыши — щенки, котята, взрослые домашние животные — всесезонное грустное явление. Надоевших или расплодившихся питомцев выставляют за дверь в своем же подъезде; вывозят в лес, где ждет неминуемая гибель; вышвыривают на трассах. Но осенью отверженных особенно много. Дачный сезон окончен, шарики и мурки не нужны.

Очередной дикий случай: на выезде из Магнитогорска, у памятной стелы в честь основания города, выкинули коробку с шестью щенками дворняжки. Кутята так малы, что не смогли выбраться и выскочить на трассу.

Объявление с фото разместили в соцсетях. И сердце дрогнуло у магнитогорца Марка Скачкова: он рванул к стеле, забрал крох.

«Найденные щены у меня! Звоните, пишите, кому нужен друг собачий», — сообщил парень.

В ответ посыпались благодарности за неравнодушие и проклятия в адрес предавших живые души. Были и конструктивные предложения. Например, о том, что нужно сфотографировать каждого щенка и потом пристраивать в добрые руки.

Если вам нужен четвероногий друг, звоните по тел 8-963-097-35-36.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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