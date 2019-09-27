Житель Магнитогорска «усыновил» шестерых щенков-подкидышей
Подкидыши — щенки, котята, взрослые домашние животные — всесезонное грустное явление. Надоевших или расплодившихся питомцев выставляют за дверь в своем же подъезде; вывозят в лес, где ждет неминуемая гибель; вышвыривают на трассах. Но осенью отверженных особенно много. Дачный сезон окончен, шарики и мурки не нужны.
Очередной дикий случай: на выезде из Магнитогорска, у памятной стелы в честь основания города, выкинули коробку с шестью щенками дворняжки. Кутята так малы, что не смогли выбраться и выскочить на трассу.
Объявление с фото разместили в соцсетях. И сердце дрогнуло у магнитогорца Марка Скачкова: он рванул к стеле, забрал крох.
«Найденные щены у меня! Звоните, пишите, кому нужен друг собачий», — сообщил парень.
В ответ посыпались благодарности за неравнодушие и проклятия в адрес предавших живые души. Были и конструктивные предложения. Например, о том, что нужно сфотографировать каждого щенка и потом пристраивать в добрые руки.
Если вам нужен четвероногий друг, звоните по тел 8-963-097-35-36.
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ИСТОЧНИК KP.RU