Неисправная вытяжка убила трех человек в Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:45 2019-09-28T06:45:16+03:00

Несчастный случай произошел в одном из частных домов Магнитогорска. Фото: Инна БУЛАТОВА

Следственный комитет проверяет, нет ли здесь криминального следа

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В одном из частных домов Магнитогорска нашли бездыханные тела трех человек. На первый взгляд, двое мужчин и женщина надышались угарным газом. Однако точную причину смерти должен установить следственный комитет.

— Признаков, которые указывают на криминальный характер смерти, на телах погибших не обнаружено. По предварительным данным, причиной гибели магнитогорцев является отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Чтобы поверить причины гибели троицы всесторонне, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Уже проводится комплекс необходимых следственных действий. Будут назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU