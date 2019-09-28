Работники муниципального предприятия в Челябинской области не получали зарплату все лето
Каслинский хлебозавод имеет статус муниципального предприятия. Однако это не оградило его работников от задержек зарплаты. Свои кровные пекари и другие работники хлебозвода не получали все лето.
— После обращения пострадавших в прокуратуру проведена проверка хлебозавода. Установлено, что работникам муниципального предприятия не выплачена заработная плата за июнь-август 2019 года. Задолженность перед 54 работниками составила свыше 2 млн. рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
В отношении главы хлебозавода возбуждено административное дело.
Руководителя оштрафовали на 10 тыс. рублей.
Не так уж много, но главное — людям вернули деньги, заработанные за лето.
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ИСТОЧНИК KP.RU