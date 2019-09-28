Борис Каплун выведет детей из Челябинска на сцену Уфимской оперы
Воспитанники Детской школы вокального искусства, которая работает при Челябинском театре оперы и балета, отправятся на гастроли в Уфу. Вместе во взрослыми артистами челябинской оперы они выйдут на сцену в постановке «Паяцы». Спектакль состоится 3 октября.
В прошлом году в Челябинске поставили свою версию легендарного спектакля. Участниками проекта стали воспитанники Детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна.
Всего же в прошлом году юные вокалисты были задействовали в шести масштабных постановках театра оперы и балета имени Глинки и представляли самостоятельные спектакли. Один из них — опера «Кошкин дом». Также юные вокалисты побывали в учебном театре Высшей школы сценических искусств Константина Райкина в Москве.
Занятия в вокальной школе идут по нескольким направлениям: академический вокал, актерское мастерство, сценическая речь и хореография. Все уроки в школе бесплатные, они проходят при финансовой поддержке группы ЧТПЗ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU