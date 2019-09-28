«Вернется или нет?»: неравнодушыне ищут владельца привязанной к столбу собаки

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-28T08:44:15+03:00

Пес больше часа стоит на улице в Магнитогорске

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В соцсетях набирает популярность снимок, на котором изображен привязанный к столбу пес. Он явно ждет своего хозяина, а того и близко не видно.

— Чья собачка? Стоит уже около часа! — написал в одном из пабликов Магнитогорска автор этого фото.

Судя по откликам, а прошел еще час, найти хозяина не удалось.

Многие пользователи соцсетей призывают воздержаться от паники и перепостов. Они считают, что хозяин большой собаки зашел в большой магазин.

— Что панику развели? Собака на привязи, ждет хозяина, ничего страшного. Вернется хозяин, — успокаивает горожан Мария Белых.

— Ага, лучше бы в магазин завели! Ну и что, что без намордника и грязная. Это же животиночка... — поддерживает Олег Волков.

— Если хозяин с собакой зайдет в магазин, то сердобольные начнут скулить: привязать не мог что ли? — добавляет Максим Райковский.

Но защитники пса возражают, что, идя в магазин, хозяин мог бы оставить собаку дома.

А как считаете вы? Пишите ниже свои комментарии.

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ИСТОЧНИК KP.RU