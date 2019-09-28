«Вернется или нет?»: неравнодушыне ищут владельца привязанной к столбу собаки
В соцсетях набирает популярность снимок, на котором изображен привязанный к столбу пес. Он явно ждет своего хозяина, а того и близко не видно.
— Чья собачка? Стоит уже около часа! — написал в одном из пабликов Магнитогорска автор этого фото.
Судя по откликам, а прошел еще час, найти хозяина не удалось.
Многие пользователи соцсетей призывают воздержаться от паники и перепостов. Они считают, что хозяин большой собаки зашел в большой магазин.
— Что панику развели? Собака на привязи, ждет хозяина, ничего страшного. Вернется хозяин, — успокаивает горожан Мария Белых.
— Ага, лучше бы в магазин завели! Ну и что, что без намордника и грязная. Это же животиночка... — поддерживает Олег Волков.
— Если хозяин с собакой зайдет в магазин, то сердобольные начнут скулить: привязать не мог что ли? — добавляет Максим Райковский.
Но защитники пса возражают, что, идя в магазин, хозяин мог бы оставить собаку дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU