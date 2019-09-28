У попавшей в больницу многодетной матери отбирают детей в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-28T09:55:17+03:00

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С властями Октябрьского района многодетная мать из поселка Степановка разругалась минувшим летом. Нина требовала от чиновников выделить ей квартиру для нормальной жизни с детьми. Ее старый дом очень холодный и погряз в плесени. Квартиру Нине не дали. Но когда женщина оказалась в больнице, о ее детях позаботились другим способом — забрали в реабилитационный центр.

Собираясь на операцию по удалению камней из почек, женщина оставила пятерых детей под присмотром знакомого. Через пару дней тот рассказал, что детей изъяли посреди ночи с полицией и увезли в реабилитационный центр. Сегодня женщину заставляют подписать задним числом добровольный отказ от детей. Нина боится, что ребят не вернут обратно.

— Как многодетным, нам предложили дом в соседнем поселке. Но он тоже холодный и не пригодный для проживания. Я отказалась от этого варианта. Тогда мне пригрозили забрать детей. И все же сделали это, воспользовавшись болезнью, — рассказала журналистам Нина.

Сегодня дети 3, 6, 10, 12 и 14 лет находятся в государственном учреждении. Нину выпишут через неделю. КП-Челябинск следит за этой историей.

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И обещают отрезать дом от коммуникаций уже во вторник (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU