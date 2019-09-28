Женщину в красном уже неделю разыскивают в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-28T10:53:22+03:00

По словам близких, она может находиться в Златоусте

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В Челябинской области продолжаются поиски молодой женщины, которая ушла из дома 22 сентября и до сих пор не вернулась. У поисковиков и полиции есть маленькая зацепка: дама попала в объектив видеокамеры в Златоусте. Возможно, она находится в этом городе, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Эльвира Кур (Агеева) невысокого роста, у нее карие глаза и длинные, до плеч, черные волосы. В момент пропажи она была в темно-красной куртке и в темно-красных штанах. Под курткой — темно-фиолетовая водолазка. На спине может быть бело-синий рюкзак.

Близкие сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели эту даму, позвоните по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или волонтерам: 8-932-30-98-285, 8-952-512-82-85 (Наталья) и 8-9000-91-88-51 (Екатерина).

ИСТОЧНИК KP.RU