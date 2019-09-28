Строительную компанию «Радуга» признали банкротом в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-28T12:06:40+03:00

Люди надеются, что государство поможет им получить проплаченные квартиры. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

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Челябинский Арбитражный суд признал банкротом строительную компанию «Радуга». «Радуга»обещала построить семь жилых домов на территории областного центра, но в начале 2018-го года работы на всех объектах были приостановлены.

Чтобы облегчить положение дольщиков, правительство Челябинской области попросило достроить жилые дома Фонд защиты прав дольщиков. Именно Фонд подал в суд заявление о банкротстве. Также фонд требует с «Радуги» 76 млн рублей. Уже открыта процедура конкурсного производства. Деньги с продажи имущества «Радуги» планируют потратить на завершение строек.

Глава «Радуги» Александр Сребрянский арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и заключен в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU