Строительную компанию «Радуга» признали банкротом в Челябинске
Челябинский Арбитражный суд признал банкротом строительную компанию «Радуга». «Радуга»обещала построить семь жилых домов на территории областного центра, но в начале 2018-го года работы на всех объектах были приостановлены.
Чтобы облегчить положение дольщиков, правительство Челябинской области попросило достроить жилые дома Фонд защиты прав дольщиков. Именно Фонд подал в суд заявление о банкротстве. Также фонд требует с «Радуги» 76 млн рублей. Уже открыта процедура конкурсного производства. Деньги с продажи имущества «Радуги» планируют потратить на завершение строек.
Глава «Радуги» Александр Сребрянский арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и заключен в СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU