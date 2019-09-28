«Заберем детей, если не переедите!»: чиновники шантажируют жильцов ветхо-аварийного дома в Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-28T12:44:23+03:00

Чиновники угрожают забрать детей у тех семьей, которые не переедут. Фото: Иван ВИСЛОВ

И обещают уже во вторник отрезать дом от коммуникаций

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Очередной скандал с переселением разгорается в Верхнем Уфалее. Чтобы выгнать людей из дома № 12А, расположенного на улице Ленина, чиновники решились на крайние меры.

Уже первого октября они обещают отрезать дом от всех коммуникаций. Если люди не покинут дом в течение десяти дней, органы опеки начнут изымать из семей несовершеннолетних. Такое предупреждение получили на днях 55 семей аварийного дома.

Вот такую страшилку разослали людям. Фото: соцсети.

Чиновники предлагают им переехать в маневренный фонд. Однако людям предложенное жилье не по нраву. Переселиться в гостинцу, а такой вариант тоже возможен, народ не соглашается: семьям некуда вывезти мебель, к тому же люди боятся, что дети могут испортить чужое имущество, а потом за него придется платить.

— Замечательно! Одни чиновники не способны решить проблемы, а другие в этот трудный для семей момент еще и угрожают отнять детей! — возмущаются жильцы дома.

Они просят главу региона обратить внимание на шантаж представителей власти и предложить другой выход из ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU