«Заберем детей, если не переедите!»: чиновники шантажируют жильцов ветхо-аварийного дома в Челябинской области
Очередной скандал с переселением разгорается в Верхнем Уфалее. Чтобы выгнать людей из дома № 12А, расположенного на улице Ленина, чиновники решились на крайние меры.
Уже первого октября они обещают отрезать дом от всех коммуникаций. Если люди не покинут дом в течение десяти дней, органы опеки начнут изымать из семей несовершеннолетних. Такое предупреждение получили на днях 55 семей аварийного дома.
Вот такую страшилку разослали людям. Фото: соцсети.
Чиновники предлагают им переехать в маневренный фонд. Однако людям предложенное жилье не по нраву. Переселиться в гостинцу, а такой вариант тоже возможен, народ не соглашается: семьям некуда вывезти мебель, к тому же люди боятся, что дети могут испортить чужое имущество, а потом за него придется платить.
— Замечательно! Одни чиновники не способны решить проблемы, а другие в этот трудный для семей момент еще и угрожают отнять детей! — возмущаются жильцы дома.
Они просят главу региона обратить внимание на шантаж представителей власти и предложить другой выход из ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU