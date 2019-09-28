«Шел по обочине»: в Миассе легковушка насмерть сбила мужчину
Пострадавший умер на месте
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Фатальное ДТП произошло вечером 27 сентября. На Динамовском шоссе «девятка» сбила идущего по правой обочине пешехода
— От полученных травм 45-летний мужчина погиб на месте, — говорят в городской ГИБДД.
Госавтоинспеция изучает обстоятельства этой трагедии. Полиция проверяет, мог ли 33-летний водитель «девятки» избежать ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU