«Шел по обочине»: в Миассе легковушка насмерть сбила мужчину

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-28T16:11:59+03:00

Пострадавший умер на месте

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Фатальное ДТП произошло вечером 27 сентября. На Динамовском шоссе «девятка» сбила идущего по правой обочине пешехода

— От полученных травм 45-летний мужчина погиб на месте, — говорят в городской ГИБДД.

Госавтоинспеция изучает обстоятельства этой трагедии. Полиция проверяет, мог ли 33-летний водитель «девятки» избежать ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU