В Челябинске из ТРК «Алмаз» эвакуируют посетителей и машины
У крупнейшего торго-развлекательного комплекса в Ленинском районе Челябинска паника. Из «Алмаза» эвакуируют посетителей.
По предварительной информации, на парковке, которая расположена под магазинами, загорелся автомобиль.
Задымление в челябинском ТРК "Алмаз".Видео: социальные сети.
Для кого-то сегодняшний шопинг стал катастрофой. Фото: соцсети.
— На парковке действительно загорелся джип. На место выезжали пожарные. Огонь был оперативно локализован и потушен. Огнем повреждены десять квадратных метров парковки, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.
Информации о пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU