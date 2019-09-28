В Челябинске из ТРК «Алмаз» эвакуируют посетителей и машины

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-28T16:54:04+03:00

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У крупнейшего торго-развлекательного комплекса в Ленинском районе Челябинска паника. Из «Алмаза» эвакуируют посетителей.

По предварительной информации, на парковке, которая расположена под магазинами, загорелся автомобиль.

Задымление в челябинском ТРК "Алмаз".Видео: социальные сети.

Для кого-то сегодняшний шопинг стал катастрофой. Фото: соцсети.

— На парковке действительно загорелся джип. На место выезжали пожарные. Огонь был оперативно локализован и потушен. Огнем повреждены десять квадратных метров парковки, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Информации о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU