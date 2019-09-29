2019-09-29T07:16:36+03:00
Общество

Известный зоозащитник из Челябинска спас собаку конькобежки Ольги Фаткулиной

Собаке пришлось удалить зубы
Ирина Фадюшина
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Собаку Ольге подарила крёстная после Олимпиады—2014. Фото: личная страница героя публикации в соцсетиСобаку Ольге подарила крёстная после Олимпиады—2014. Фото: личная страница героя публикации в соцсети
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Мальтийская болонка по кличке Шон чемпионки мира по конькобежному спорту и серебряного призера Олимпиады-2014 Ольги Фаткулиной подхватила клеща. Историей спасения спортсменка поделилась на своей странице в Instagram.

— Хочу поделиться с вами как Карен Даллаякян спас моего друга и все для меня! Утром просто писает кровью. Шок. Что это? Бегом в ветклинику, я на сборе. Анализ показал, что клещ был. Но мы так и не нашли клеща! Множество уколов, стресса, любви, слез, получил Шон! Скажу было очень страшно, жесткий стресс был! Четыре дня не ел, иммунитета не было, сил ходить не было, печень не вывозила, зубы начали гнить, пришлось удалять, — написала Ольга Фаткулина.

Сейчас Шон чувствует себя хорошо. В комментариях спортсменка написала, что это произошло две недели назад.

Что еще нового в жизни известной конькобежки?

Ольга Фаткулина продает подарок президента — автомобиль BMW. Внедорожник ей вручили после победы в альтернативных соревнованиях, которые устроили между спортсменами, не допущенными к участию в ОИ в Южной Корее в 2018 г. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение спортсменки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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