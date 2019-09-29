Из Центробанка в Челябинске вынесли 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:08 2019-09-29T08:17:52+03:00

Мешки с измельченными деньгами поставили у входа в отделение и на улице Фото: Ирина Фадюшина

Как прошел день открытых дверей в одном из самых неприступных учреждений

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Накануне в отделения Банка России по всей стране распахнули двери для жителей. Попасть на экскурсию смогли все желающие, правда по предварительной записи.

Гости смогли стать «мастерами финансов», пройти «ступени мастерства» различного уровня и получить за это сувенир.

— В этом году изюминкой мероприятия стала машина, которая не только пересчитает банкноты, но и рассортирует купюры на годные и ветхие. Гостям также покажут способы определения подлинности купюр, — рассказала пресс-секретарь челябинского отделения Уральского ГУ Банка России Алена Васильевых.

Всем гостям подарили пачки разрезанных миллионов

Во время экскурсии гостям рассказали о работе биометрической системы, к которой подключились все банки. Какие услуги можно получить, «предъявив» лицо и голос, может ли «большой брат» спутать вас с близнецом и узнает ли вас смартфон после бурной вечеринки. Ответы на эти и многие другие вопросы читайте в нашем материале.

Горожане также смогли заглянуть внутрь инкассаторской бронированной машины, примерить бронежилет и узнать, сколько весит 10 млн рублей — огромные мешки с деньгами, правда измельченными до 1-2 мм, вынесли в коридор отделения и на улицу. Без подарка никто не ушел — всем подарили пачки измельченных денег.

Все желающие смогли примерить бронежилет и каску, а также сфотографироваться с инкасаторской машине

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ИСТОЧНИК KP.RU