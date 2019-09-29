На обледенелой трассе М-5 в Челябинской области произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-29T08:46:51+03:00

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ДТП произошло накануне, в восьмом часу вечера под Златоустом. В результате столкновения двух автомобилей, один из них вылетел в кювет.

— На Уреньге в районе городской свалки произошло жуткое ДТП. Двое погибли и еще двое пострадали. Будьте внимательны за рулем, на дороге гололед! — сообщили очевидцы в группе «Регион-74 | Златоуст» в соцсети.

Как уточнили в полиции, два пассажира автомобиля Chevrolet Lacetti скончались на месте. Им было 56 и 82 лет. Еще дворе пострадали.

Чтобы извлечь людей из искореженного металла, спасателям пришлось разрезать кузов машины болгаркой.

— На пятом километре автодороги Златоуст-Уреньга произошел съезд в кювет легкового автомобиля. Для ликвидации последствий ДТП задействовано четыре человека, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Местные жители отмечают, что снег на дорогах горно-заводской зоны уже не тает.

— Скользко у кладбища на спуске, машину чуточку повело. На летней резине лучше там вечером и ночью не ездить, местами гололед! — пишет Зульфия Якшигулова.

Спасатели разрезают машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU