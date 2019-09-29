2019-09-29T10:41:05+03:00
Происшествия

В Челябинской области трое молодых парней задохнулись в машине

Погибшие проводили вечер пятницы в мужской компании
Ирина Фадюшина
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Фото: личные страницы погибших в соцсетяхФото: личные страницы погибших в соцсетях
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Тела мужчин обнаружили в машине, припаркованной в одном из гаражей на Метзаводе. По информации из соцсетей, молодые люди проводили вечер в мужской компании.

— Когда стало холодно, а там уже выпал первый снег, компания мужчин переехала в бокс, — пишут в сообществе «Регион-74 | Златоуст». — Видимо, когда стало холоднее, чем обычно, они завели двигатель автомобиля и уснули, получив отравление угарным газом. К сожалению, спасти их не удалось.

Известны имена и возраст погибших: Сергей Сергеев (26 лет), Павел Скачков (27 лет) и Сергей Москвичев (20 лет). Многие жители Златоуста знали парней — они были организаторами автопробегов и активными пользователями местных сообществ в соцсетях.

— Парни, куда вы ушли то от нас?? Пашка братан, ты все время кидал фото в ЧП, — написали в группе «ЧП Златоуст». — С детства росли на Метзаводе. Братан, Серега Шибай куда? Еще столько дел не сделано. Душа болит за тебя. Серега, автопробег помнишь? Ты мне недавно писал, Андрюха будешь автопробег делать скажи, и я то же поеду. Не успел парень.

— Я до сих пор поверить не могу в это. Зачем вы так рано ушли? Я же недавно с Серегой общался как так-то. Все детство вместе. Зачем? — написал в комментариях Илья Бухвалов.

— Господи, как же тяжело осознавать, что дети, которые выросли на твоих глазах, так рано и нелепо ушли из жизни, — пишет Лариса Якушева-Проколова.

— На днях на работу со мной утром ехал. Как так-то Серега? — пишет Андрей Кудрявцев.

Друзья вспоминают, что Павел получил тяжелую травму в детстве, но тогда выжил. На этот раз чуда не случилось.

— В детстве упали ворота на шею, кровь из ушей... Выжил... Сейчас глупо, — пишет Наталья Шилохвостова.

В следственном комитете Златоуста обещали дать комментарий позднее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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