2019-09-29T12:03:56+03:00
Общество

В Челябинске пенсионерам продадут билеты на «Трактор» по 100 рублей

Клуб объявил акцию на сегодняшний матч с «Локомотивом»
Ирина Фадюшина
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Матч с «Локомотивом» начнется в 17:00. Фото: hctraktor.orgМатч с «Локомотивом» начнется в 17:00. Фото: hctraktor.org
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Акция приурочена к Дню пожилого человека. Билеты можно приобрести в кассах спортшколы «Трактор» (ул. Савина, 1), ДС «Юность» (Свердловский проспект 51) и ЛА «Трактор» (ул. 250 лет Челябинска, 38).

— При покупке билета и входе на матч нужно будет показать пенсионное удостоверение, — уточнили в пресс-службе ХК «Трактор».

Заключительный матч домашней серии состоится стартует в 17:00. «Локомотив» начал регулярный чемпионат не слишком удачно, там уже произошла смена наставника. Исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Ардашев. Он серьезно перетряхнул состав и подчеркнул, что для него нет авторитетов. После девяти встреч у «железнодорожников» восемь очков, они пока не входят в восьмерку Западной конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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