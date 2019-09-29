2019-09-29T12:58:13+03:00
Общество

Под Челябинском встретили доисторических птиц-ровесников динозавров

Пернатых размером с ребенка сняли на фото
Ирина Фадюшина
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Рост серого журавля достигает около 115 см. Фото: Евгений ПоповРост серого журавля достигает около 115 см. Фото: Евгений Попов
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Серых журавлей запечатлел фотограф Александр Захаров в челябинском Донгузловском природном заказнике.

— Проезжая мимо донгузловского заказника, наблюдал такую великолепную картину! Более 100 особей, собирают чемоданы похоже. Жаль, времени не было поснимать, — написал автор фото.

Отметим, что журавли появились на Земле около 60 млн лет — на закате эры динозавров. Они достаточно крупные: высота около 115 см, размах крыльев 180—200 см, вес может достигать шести кг.

Птицы готовились к перелету. Фото: Александр Захаров

Птицы готовились к перелету. Фото: Александр Захаров

На странице челябинского сообщества любителей птиц специалисты отметили, что увидеть этих серых журавлей — большая редкость, особенно в момент перелета.

— Помнится, в далеком 2014, пытались мы снять их из скрадка почти в том же месте. Две ночи и три дня провели в замкнутом пространстве. И все практически безрезультатно, — написал Евгений Попов.

Серых журавлей встретили в Донгузловском заказнике. Фото: Александр Захаров

Серых журавлей встретили в Донгузловском заказнике. Фото: Александр Захаров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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