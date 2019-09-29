2019-09-29T13:59:12+03:00
Общество

Челябинская область вошла в топ-5 лидеров по пожарам из-за курения на балконах

В МЧС уверены: новый закон спасет множество домов и жизней
Ирина Фадюшина
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С начала года в Челябинской области сгорело 62 балконаС начала года в Челябинской области сгорело 62 балконаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В связи с обсуждением нашумевшего постановления о разведении огня и курении на балконах и лоджиях, чрезвычайное ведомство опубликовало статистику пожаров. В пятерке лидеров: Москва — 211 случаев, Санкт-Петербург — 111, Московская область — 104, Республика Башкортостан — 69, Челябинская область — 62.

Так в 2016 году в России произошло 907 возгораний на балконах и лоджиях, в 2017 — 1478, в 2018 — 1964. С начала 2019 года — уже 1823.

— Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих, — пояснили в пресс-службе МЧС по Челябинской области. — С 1 октября пострадавшим будет легче взыскивать с виновных за ущерб, причиненный по неосторожному обращению с огнем.

По статистике, 60% пожаров на балконах и лоджиях случилось как раз из-за курильщиков. Остальные 40% — запуск петард, использование мангала, неисправности с проводкой или электроприборами.

На днях правительство утвердило изменения в правилах противопожарного режима. Любителям поставить на лоджии мангал, чтобы в домашних условиях подкоптить мясцо, ударят по шампурам. И осадят и тех, кто выскакивает с бенгальскими огнями в праздники. Но главный удар наносится по тем, кто регулярно выходит «на свежий воздух» перекурить. Разбираемся, как будут контролировать миллионы балконов в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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