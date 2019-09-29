2019-09-29T14:19:56+03:00
Происшествия

Следователи Челябинской области озвучили причину смерти троих парней в машине

Началась доследственная проверка
Ирина Фадюшина
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Фото: личные страницы погибших в соцсетяхФото: личные страницы погибших в соцсетях
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Тела молодых людей обнаружили в гаражном боксе утром в субботу, 28 сентября. Признаков криминальной смерти нет, отмечают в следственном комитете.

— Мужчины употребляли спиртное и уснули в автомобиле с работающим двигателем, старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков. — По предварительной информации, возможная причина смерти — отравление угарным газом.

Как сообщал ранее КП-Челябинск, Сергей Сергеев (26 лет), Павел Скачков (27 лет) и Сергей Москвичев (20 лет) проводили вечер пятницы в мужской компании. Многие жители Златоуста знали парней — они были организаторами автопробегов и активными пользователями местных сообществ в соцсетях. Что произошло в тот вечер — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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