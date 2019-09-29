2019-09-29T17:16:50+03:00
Спорт

Есть победа: «Трактор» впервые в этом сезоне выигрывает в Челябинске

Черно-белые одолели ярославский «Локомотив» — 2:1
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
«Трактор», забыв о неудачах, побежал забивать«Трактор», забыв о неудачах, побежал забиватьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Накануне матча букмекеры слабо оценивали шансы челябинцев на победу — примерно один к четырем. Слишком уж неудачно «Трактор» выглядел в конце сентября: четыре поражения подряд и ни одной домашней победы со старта сезона КХЛ. За несколько дней до матча с «Локомотивом» руководство черно-белых, накануне Дня пожилого человека, запустила акцию — пенсионеры по возрасту могли прийти на матч всего за 100 рублей. Разумеется, это было сделано и для того, чтобы привлечь на трибуны как можно больше болельщиков для поддержки команды.

И «Трактор», забыв о неудачах, побежал забивать. В начале второго периода Федор Малыхин и Томаш Гика вывели «медведей» вперед — 2:0. Правда, почти сразу «Локомотив» сократил преимущество — 2:1.

Этот победный счет сохранился до конца матча.

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра после матча сказал, что команда «выцарапала» эту важную победу.

Кстати, «Локомотив» также слабо начал сезон: ярославцы нынче на предпоследнем месте в Западной конференции, а из команды уволили главного тренера.

Впереди у «Трактора» три матча на выезде. В Челябинске черно-белые сыграют 9 октября с московским «Динамо» (начало в 19.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Челябинском неизвестный с тесаком напал на мужчину и кинулся на такси
Следователи Челябинской области озвучили причину смерти троих парней в машине
Челябинская область вошла в топ-5 лидеров по пожарам из-за курения на балконах
Под Челябинском встретили доисторических птиц-ровесников динозавров
В Челябинске пенсионерам продадут билеты на «Трактор» по 100 рублей
Возле газовой заправки под Челябинском сгорело такси
В Челябинской области трое молодых парней задохнулись в машине
«Имеет право на личную жизнь»: минпросвящения РФ об увольнении тренера из Магнитогорска за откровенные фото
На обледенелой трассе М-5 в Челябинской области произошло смертельное ДТП
Из Центробанка в Челябинске вынесли 10 млн рублей
Известный зоозащитник из Челябинска спас собаку конькобежки Ольги Фаткулиной
В центре Челябинска автокран насмерть сбил школьницу
В Челябинске из ТРК «Алмаз» эвакуируют посетителей и машины
«Шел по обочине»: в Миассе легковушка насмерть сбила мужчину
«Заберем детей, если не переедите!»: чиновники шантажируют жильцов ветхо-аварийного дома в Челябинской области
Строительную компанию «Радуга» признали банкротом в Челябинске
Сколько денег потратили кандидаты в губернаторы Челябинской области на свою избирательную компанию
Женщину в красном уже неделю разыскивают в Челябинской области
У попавшей в больницу многодетной матери отбирают детей в Челябинской области
«Вернется или нет?»: неравнодушыне ищут владельца привязанной к столбу собаки
Борис Каплун выведет детей из Челябинска на сцену Уфимской оперы
Работники муниципального предприятия в Челябинской области не получали зарплату все лето
Неисправная вытяжка убила трех человек в Челябинской области
Житель Магнитогорска «усыновил» шестерых щенков-подкидышей