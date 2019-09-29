Есть победа: «Трактор» впервые в этом сезоне выигрывает в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:16 2019-09-29T17:16:50+03:00

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Накануне матча букмекеры слабо оценивали шансы челябинцев на победу — примерно один к четырем. Слишком уж неудачно «Трактор» выглядел в конце сентября: четыре поражения подряд и ни одной домашней победы со старта сезона КХЛ. За несколько дней до матча с «Локомотивом» руководство черно-белых, накануне Дня пожилого человека, запустила акцию — пенсионеры по возрасту могли прийти на матч всего за 100 рублей. Разумеется, это было сделано и для того, чтобы привлечь на трибуны как можно больше болельщиков для поддержки команды.

И «Трактор», забыв о неудачах, побежал забивать. В начале второго периода Федор Малыхин и Томаш Гика вывели «медведей» вперед — 2:0. Правда, почти сразу «Локомотив» сократил преимущество — 2:1.

Этот победный счет сохранился до конца матча.

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра после матча сказал, что команда «выцарапала» эту важную победу.

Кстати, «Локомотив» также слабо начал сезон: ярославцы нынче на предпоследнем месте в Западной конференции, а из команды уволили главного тренера.

Впереди у «Трактора» три матча на выезде. В Челябинске черно-белые сыграют 9 октября с московским «Динамо» (начало в 19.00).

ИСТОЧНИК KP.RU