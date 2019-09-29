Под Челябинском неизвестный с тесаком напал на мужчину и кинулся на такси

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-29T17:27:52+03:00

Это уже второй за месяц случай агрессии с применением огромных ножей

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Тексак, кажется, стал любимым оружием челябинских бандитов. На прошлой неделе прогремела история с нападением маршрутчика на пассажира, как вдруг еще один случай, больше похожий на ужастик. В Копейске неизвестный напал на мужчину, когда тот вышел из подъезда.

— Примерно в час ночи мой муж вышел из дома, а мужик стоял на углу дома в темноте, увидел моего мужа и быстрым шагом пошел на него, у него были бешеные глаза. Сначала муж не заметил тесак, потому что была темнота и он висел вдоль ноги. Как только он подошел ближе, начал замахивается, — рассказала жительница Копейска Анастасия. — Муж еле успел сесть в такси, мужик кинулся на машину, водитель не останавливался. Потом мужик начал долбить тесаком со всей силы по трубе от злости, что не поймал моего мужа, за домом еще орали какие-то девушки, думаю это как-то связано.

Она отмечает, что на месте мужчины мог оказаться ребенок. Семья написала заявление в полицию. В ведомстве сообщили, что проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU