В Челябинске пропал 13-летний мальчик на желтом велосипеде

СЕГОДНЯ 06:09 2019-09-30T06:18:57+03:00

Если вы видели это парня, позвоните в полицию по номеру 102.

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О местонахождении 13-летнего Олега Зайцева ничего неизвестно с воскресенья, 29 сентября. В этот день он уехал на желтом спортивном велосипеде из дома в поселке Комсомольский, что в Верхнеуральском районе. И больше его никто не видел.

В ночь на 30 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» прочесывали лес в поисках подростка. Но пока поиски не дали результатов.

Волонтеры также распространили ориентировки в соцсетях.

Приметы: на вид 12-14 лет. Был в красной спортивной куртке с черными вставками, резиновых сапогах и черной вязаной шапке.

Если вы видели Олега Зайцева, позвоните по номерам: 8-908-053-31-26 Мария или 8-951-474-44-96 Анастасия или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU