В Челябинске пропал 13-летний мальчик на желтом велосипеде
О местонахождении 13-летнего Олега Зайцева ничего неизвестно с воскресенья, 29 сентября. В этот день он уехал на желтом спортивном велосипеде из дома в поселке Комсомольский, что в Верхнеуральском районе. И больше его никто не видел.
В ночь на 30 сентября волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» прочесывали лес в поисках подростка. Но пока поиски не дали результатов.
Волонтеры также распространили ориентировки в соцсетях.
Приметы: на вид 12-14 лет. Был в красной спортивной куртке с черными вставками, резиновых сапогах и черной вязаной шапке.
Если вы видели Олега Зайцева, позвоните по номерам: 8-908-053-31-26 Мария или 8-951-474-44-96 Анастасия или в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU