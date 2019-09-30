2019-09-30T06:48:53+03:00
Общество

Жительница Магнитогорска взяла в кредит 7 тысяч рублей и теперь должна 58500

Такие проценты набежали за три года
Ирина КАРЕЛИНА
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Осторожно: микрозаймы опасны для вашего кошелька.Осторожно: микрозаймы опасны для вашего кошелька.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Казалось бы, уже всем известно, какими опасными могут быть для кошелька микрозаймы. Однако, они до сих пор пользуются популярностью из-за простого оформления. Жительница Челябинской области рассказала свою историю в соцсети.

— Так случилось что три года назад взяла микрозайм. Вернуть во время не получилось. Теперь появилась задолжность у приставов. Брала 7 тыс. руб. суд присудил 58500. Как быть,таких денег нету. Хотела отменить судебный приказ, но пропустила срок (10 дней), так как проживаю в Магнитогорске, а прописана в Башкирии. Туда и приходили письма из суда. Подскажите, что мне теперь делать, — попросила женщина совета в группе «ВКонтакте».

Пользователи соцсети пишут, что нужно подать апелляцию, так как сумма кредита выросла аж в восемь раз.

— По закону сумма просроченной кредиторской задолженности может быть выше суммы долга не более, чем в два раза. Это касается займов сроком до года, — написала Мария Антонова.

— У меня была подобная ситуация. Через пять лет начали высчитывать из зарплаты, — прокомментировала Эльза Логинова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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