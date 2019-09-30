«Жарко! Вырубай!»: жители Челябинской области просят убавить отопление

СЕГОДНЯ 07:08 2019-09-30T07:10:28+03:00

"Жарко, говорите? То ли еще будет!" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К тому же в начале октября ожидается потепление

Изменить размер текста: A A

Вот только все мерзли, как вдруг...

— Почему при температуре на улице +4 градуса Цельсия у нас дома батареи пышут кипятком? Неужели это нельзя регулировать? Коммунальщики издеваются! — написала жительница Магнитогорска в группе «ВКонтакте».

Многие поддержали ее. А некоторые написали, что у них в квартирах до сих пор холодно — батареи еле теплые.

— Кто-то скулил холодно, теперь жарко. Вас вообще не понять. Уже два дня сижу с открытыми окнами из-за таких нытиков... — прокомментировал пользователь соцсети Владимир Савкин.

То ли еще будет! Напомним, что в Челябинской области началось потепление, и к выходным ожидается +19 градусов Цельсия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU