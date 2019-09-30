«Жарко! Вырубай!»: жители Челябинской области просят убавить отопление
Вот только все мерзли, как вдруг...
— Почему при температуре на улице +4 градуса Цельсия у нас дома батареи пышут кипятком? Неужели это нельзя регулировать? Коммунальщики издеваются! — написала жительница Магнитогорска в группе «ВКонтакте».
Многие поддержали ее. А некоторые написали, что у них в квартирах до сих пор холодно — батареи еле теплые.
— Кто-то скулил холодно, теперь жарко. Вас вообще не понять. Уже два дня сижу с открытыми окнами из-за таких нытиков... — прокомментировал пользователь соцсети Владимир Савкин.
То ли еще будет! Напомним, что в Челябинской области началось потепление, и к выходным ожидается +19 градусов Цельсия.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU