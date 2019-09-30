2019-09-30T07:10:28+03:00
Общество

«Жарко! Вырубай!»: жители Челябинской области просят убавить отопление

К тому же в начале октября ожидается потепление
Ирина КАРЕЛИНА
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"Жарко, говорите? То ли еще будет!""Жарко, говорите? То ли еще будет!"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вот только все мерзли, как вдруг...

— Почему при температуре на улице +4 градуса Цельсия у нас дома батареи пышут кипятком? Неужели это нельзя регулировать? Коммунальщики издеваются! — написала жительница Магнитогорска в группе «ВКонтакте».

Многие поддержали ее. А некоторые написали, что у них в квартирах до сих пор холодно — батареи еле теплые.

— Кто-то скулил холодно, теперь жарко. Вас вообще не понять. Уже два дня сижу с открытыми окнами из-за таких нытиков... — прокомментировал пользователь соцсети Владимир Савкин.

То ли еще будет! Напомним, что в Челябинской области началось потепление, и к выходным ожидается +19 градусов Цельсия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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