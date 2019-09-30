2019-09-30T07:27:11+03:00
Общество

В Челябинске жители 300 домов замерзают без отопления

Чиновники мэрии рассказали, когда тепло станет всем
Инна КУМЕЙКО
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В Челябинске жители 300 домов замерзают без отопления.В Челябинске жители 300 домов замерзают без отопления.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Отопительный сезон в Челябинске стартовал 25 сентября. Тепло подано во все районы, но 300 домов все еще без отопления. Всего в Челябинске, напомним, около восьми тысяч многоквртирных домов. Причина — в аварийных ситуациях и постоянной регулировке отопления. Как заявил в понедельник, 30 сентября, на аппаратном совещании в мэрии начальник УЖКХ города Дмитрий Петров, в течение двух-трех дней тепло будет везде.

Кстати, официально отопительный сезон в городе стартует 1 октября и длится по май. В мае самый низкий тариф, 1/3 от того, что установлен в пиковые месяцы. Жители домов, в которых установлены тепловые счетчики, в октябре получат квитанции с суммами за реальное потребление. Жильцы многоквартирных домов, где нет прибором учета, первые квитанции получат в ноябре — с суммами за потребленное тепло в октябре.

Если у вас нет отопления или батареи недостаточно горячие, обращайтесь в организацию, которая указана на квитанциях за отопление.

Контакты основных единых теплоснабжающих организаций на территории города Челябинска:

АО «УСТЭК-Челябинск», 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 3. Телефон диспетчерской службы: (351) 246 72 73

МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети», 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 13 Телефон: (351) 723 01 81

ООО «Теплоэнергосбыт», 454004, г. Челябинск, ул. Академика Королева, 14 Телефон: (351) 281 06 23

ООО «Центр», 454031, г. Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, 6, помещ. 1 Телефон: (351) 735 04 90

ООО «АТЭК» (454100, г. Челябинск, ул. Аношкина, 12, (оф.410), тел. 778 65 59.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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