В Челябинске потеплеет до +18 градусов
На Южный Урал возвращается тепло. Погодные изменения станут заметны уже сегодня, 30 сентября. По данным синоптиков Гидродрометцентра России, в первый рабочий день недели в Челябинске будет +9. Осадков не ожидается.
Завтра, 1 октября, потеплеет до +11. Правда, ночью будет прохладно: столбики термометров опустятся до -2. Затем температура будет только повышаться. К выходным воздух прогреется до +18 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь, а в воскресенье будет тепло и сухо.
В соцсетях челябинцы жалуются, что в квартирах стало жарко и просят отключить отопление на эту теплую неделю.
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ИСТОЧНИК KP.RU