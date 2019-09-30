2019-09-30T07:47:14+03:00
Общество

В Челябинске потеплеет до +18 градусов

По-осеннему жаркая погода простоит всю неделю
Валентина ВАГАНОВА
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Успевайте насладиться теплыми деньками!Успевайте насладиться теплыми деньками!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На Южный Урал возвращается тепло. Погодные изменения станут заметны уже сегодня, 30 сентября. По данным синоптиков Гидродрометцентра России, в первый рабочий день недели в Челябинске будет +9. Осадков не ожидается.

Завтра, 1 октября, потеплеет до +11. Правда, ночью будет прохладно: столбики термометров опустятся до -2. Затем температура будет только повышаться. К выходным воздух прогреется до +18 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь, а в воскресенье будет тепло и сухо.

В соцсетях челябинцы жалуются, что в квартирах стало жарко и просят отключить отопление на эту теплую неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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