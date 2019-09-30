2019-09-30T08:30:31+03:00
Происшествия

В центре Челябинска BMW X3 вдавил пешехода в забор лицея

Мужчину увезли в больницу на реанимобиле
Валентина ВАГАНОВА
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Лицей №67. Фото: Google MapsЛицей №67. Фото: Google Maps
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Сегодня утром, 30 сентября, на улице Сони Кривой произошло ДТП с пострадавшим. BMW X3 вылетел на тротуар и врезался в ограждение лицея № 67. В это время по пешеходной дорожке шел мужчина. Он оказался зажатым между иномаркой и забором.

— Мужчина был в сознании, но пошевелиться не мог. Вроде бы у него что-то серьезное с ногой. За рулем BMW была женщина, — рассказал КП-Челябинск очевидец.

— Столбик покосился, машина сильно помята, а прохожего, похоже, таки выдавило из пространства между бампером паркетника и столбом в открытую калитку. Повезло. Пешеход жив и даже в сознании, но 30 сантиметрами правее и будь на месте крупного мужчины первоклассник — последствия могли быть гораздо более трагическими, — написал в соцсетях еще один свидетель аварии.

На месте работали спасатели, медики и госавтоинспекторы. Пострадавшего вызволили и увезли в больницу. Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

В центре Челябинска BMW снес мужчину и врезался в ограду лицея.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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