Награда Кубка губернатора по водному поло осталась в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-30T08:57:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Третий международный Кубок губернатора по водному поло среди женских команд собрал шесть участников. Кроме хозяек соревнований, златоустовской «Динамо-Уралочки», за Кубок боролись ватерполистки Хорватии, Казахстана, ЮАР, молодежная сборная России и сборная ХМАО. Матчи предварительного этапа прошли в Златоусте, а решающие игры (финал и матч за третье место) — в челябинском бассейне «Строитель».

За финальной игрой, в которой встретились девушки из «Уралочки» и сборная Югры, наблюдал губернатор Алексей Текслер. В напряженной борьбе победу одержала «Уралочка». Бронзовые медали завоевала молодежная сборная России.

— Мне очень приятно, что сегодня наша команда «Уралочка» из Златоуста одержала победу в международном, очень престижном турнире. Он считается одним из лучших женских турниров. В следующем году Кубок будет еще более сильным: уже подтвердили свое участие несколько зарубежных команд. Спорт высоких достижений стимулирует наших детей и молодежь заниматься спортом. Это самый важные стимул и дальше проводить Кубок. Желаю нашей команде победы в стартующем чемпионате России. Надеюсь, и там они поборются за самые высокие места, — подчеркнул Текслер.

В турнирах 2017 и 2018 гг участвовали команды из КНР, Хорватии, Голландии, Узбекистана, Казахстана, Японии, молодежная сборная России и победитель двух турниров — «Динамо-Уралочка» из Златоуста.

В 2019 году впервые в Кубке губернатора участвовали женские сборные ЮАР и ХМАО.

Губернатор Алексей Текслер болел за наших в финале Кубка. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU