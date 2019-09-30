В Челябинске выбрали спортсменов и спортсменок с самыми идеальными фигурами

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-30T09:28:42+03:00

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В Челябинске на прошедших выходных состоялся открытый чемпионат и первенство области по бодибилдингу. Соревнования прошли в Центре международной торговли. 130 спортсменов в возрасте от 8 до 40 лет показали жюри и зрителям свои прокаченные фигуры. Участие в чемпионате приняли не только бодибилдеры из Челябинской области, но Свердловской, Тюменской, Курганской областей, а также Пермского края.

Наиболее зрелищной категорией соревнований, конечно, стала фитнес-бикини. Спортсменки в ярких, расшитых стразами купальниках, продемонстрировали свои идеальные формы. Остается только догадываться, сколько часов девушки проводят в зале, чтобы добиться таких результатов.

За такими фигурами стоят многочасовые тренировки. Фото: Федерация бодибилдинга Челябинской области

Победу на чемпионате одержали южноуральцы. В категории фитнес-бикини первой стала Анастасия Ширяева, а лучшим среди бодибилдеров — Владислав Фишер. Спортсмены представят Челябинскую область на чемпионате России. Он пройдет через две недели в Перми.

В соревнованиях приняли участие 130 спортсменов. Фото: Федерация бодибилдинга Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU