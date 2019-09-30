2019-09-30T09:43:48+03:00
Общество

Голуби реабилитировали осужденного в Челябинске

Освободившийся из колонии рассказал об адаптации к обычной жизни
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Голуби реабилитировали осужденногоГолуби реабилитировали осужденного
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Челябинец Андрей Черноскутов содержит голубятню с полутора сотней птиц. 12 лет назад во дворе своего дома в Курчатовском районе он создал для пернатых апартаменты: купил небольшой домик, сделал к нему пристройку, установил жердочки, кормушки для собственных спортивных голубей, пишет сайт Hornews.com.

В детстве мужчина очень любил заниматься птичками. Они-то и помогли начать ему новую жизнь после колонии. Андрей рассказывает об этом этапе жизни неохотно: попал по-малолетке случайно, отсидел 6 лет. Дальше все как у всех: вышел, сложности с трудоустройством, отсутствие любимого дела и алкоголь. Покатился по наклонной. Но спасли птицы.

Однажды друзья подарили челябинцу голубей. Расчет сработал: Андрей вспомнил о своем юношеском увлечении и решил завести голубятню. Бросил пить, устроился на работу, стал ухаживать за птицами и заниматься спортивным голубеводством.

— Я прихожу сюда каждый вечер после работы, кормить птиц нужно по расписанию в шесть часов вечера. За день всякое бывает, и конфликты, и нервные ситуации. А посмотришь на птиц, как они летают, как едят, и спокойнее становится, — рассказал Андрей.

Голуби Андрея ежегодно участвуют во всероссийских голубиных гонках от копейского клуба «Южный Урал» и завоевывают призовые места. Соседи на голубятню не жалуются, а дворовые ребятишки часто спрашивают, сколько стоят спортивные пернатые. Уж очень это увлекательно — разводить птиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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