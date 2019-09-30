2019-09-30T10:56:54+03:00
Общество

В Челябинске за неделю на 24% выросла заболеваемость ОРВИ

Случаев заболевания гриппом пока нет
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
В Челябинске все больше людей болеет ОРВИ.В Челябинске все больше людей болеет ОРВИ.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Все больше челябинцев жалуются на боль в горле и насморк. За неделю прирост числа заболевших ОРВИ составил 24%, среди детей — 19%. Ситуация пока неэпидемическая. Больных гриппом нет. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщила начальник горздрава Наталья Горлова. По ее словам, вакцинация от гриппа продолжается. До конца октября-начала ноября любой желающий может поставить прививку от этого сезонного недуга.

— На сегодняшний день прививки от гриппа поставили более 130 тысяч человек. Хорошо прививаются сотрудники медицинских организаций и образовательной сферы. В отстающих работники ЖКХ, транспортных предприятий. Руководителям этих организаций следует обратить на данный вопрос особое внимание, — отметила Наталья Горлова.

Челябинские больницы к сезону гриппа и ОРВИ готовы. Однако медики напоминают, что болезнь лучше предупредить, чем лечить, и зовут всех на прививку. Ее можно поставить в любой поликлинике по месту жительства. А еще вакцинация пройдет в эту субботу, 5 октября, в Торговом центре на Каслинской и в ТЦ «Фиеста».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбившего насмерть школьницу водителя задержали в Челябинске
ЧЭМК за десять лет рекультивирует шлакоотвалы
В челябинской колонии восстановили памятник для Подмосковья
Полиция разыскивает преступников, устроивших стрельбу возле школы в Челябинской области
Жительница Челябинской области лишилась 76 тысяч, пытаясь продать стенку
Алексей Текслер провел заседание антитеррористической комиссии
Голуби реабилитировали осужденного в Челябинске
В Челябинске выбрали спортсменов и спортсменок с самыми идеальными фигурами
Награда Кубка губернатора по водному поло осталась в Челябинской области
В центре Челябинска BMW X3 вдавил пешехода в забор лицея
В Челябинске потеплеет до +18 градусов
В Челябинске жители 300 домов замерзают без отопления
«Жарко! Вырубай!»: жители Челябинской области просят убавить отопление
Сын Шварценеггера щеголяет в шинели из Челябинска
Жительница Магнитогорска взяла в кредит 7 тысяч рублей и теперь должна 58500
Житель Челябинской области стрелял в людей из ружья возле школы
В Челябинске пропал 13-летний мальчик на желтом велосипеде
Под Челябинском неизвестный с тесаком напал на мужчину и кинулся на такси
Есть победа: «Трактор» впервые в этом сезоне выигрывает в Челябинске
Следователи Челябинской области озвучили причину смерти троих парней в машине
Челябинская область вошла в топ-5 лидеров по пожарам из-за курения на балконах
Под Челябинском встретили доисторических птиц-ровесников динозавров