В Челябинске за неделю на 24% выросла заболеваемость ОРВИ

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-30T10:56:54+03:00

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Все больше челябинцев жалуются на боль в горле и насморк. За неделю прирост числа заболевших ОРВИ составил 24%, среди детей — 19%. Ситуация пока неэпидемическая. Больных гриппом нет. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщила начальник горздрава Наталья Горлова. По ее словам, вакцинация от гриппа продолжается. До конца октября-начала ноября любой желающий может поставить прививку от этого сезонного недуга.

— На сегодняшний день прививки от гриппа поставили более 130 тысяч человек. Хорошо прививаются сотрудники медицинских организаций и образовательной сферы. В отстающих работники ЖКХ, транспортных предприятий. Руководителям этих организаций следует обратить на данный вопрос особое внимание, — отметила Наталья Горлова.

Челябинские больницы к сезону гриппа и ОРВИ готовы. Однако медики напоминают, что болезнь лучше предупредить, чем лечить, и зовут всех на прививку. Ее можно поставить в любой поликлинике по месту жительства. А еще вакцинация пройдет в эту субботу, 5 октября, в Торговом центре на Каслинской и в ТЦ «Фиеста».

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ИСТОЧНИК KP.RU