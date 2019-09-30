2019-09-30T11:55:59+03:00
Общество

Сбившего насмерть школьницу водителя задержали в Челябинске

Шофер автокрана рассказал свою версию ДТП
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Region-74Фото: Region-74
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В Челябинске, 28 сентября, на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна произошла страшная авария: погибла школьница. Водителя автокрана отправили в изолятор временного содержания.

— По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК — о нарушении Правил дорожного движение, повлекшем по неосторожности смерть человека. Водитель автокрана задержан, вопрос об избрании ему меры пресечения рассмотрят сегодня, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

На перекрестке автокран МАЗ наехал на 14-летнюю школьницу. Девочка скончалась на месте от полученных травм. 51-летнего водителя задержали. В прокуратуре говорят, что поскольку происшествие вызвало высокий общественный резонанс и в результате неправомерных действий водителя наступила смерть несовершеннолетней, следователь обратился с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Водитель автокрана признал вину частично: не останавливаясь, ехал на зеленый свет и притормозил, пропуская встречный автомобиль, а затем повернул налево на скорости 30 километров в час. По тротуару шла группа подростков, пять-шесть человек, к пешеходному переходу. В тот момент, когда водитель двигался через пешеходный переход, на него выбежала одна из девочек. Шофер экстренно затормозил, и в этот момент услышал удар справа, рассказал он следователям.

Подруга погибшей школьницы видела, как девочка побежала через переход на седьмой секунде зеленого света. Резонансное видео обсуждали в соцсети, якобы водитель автокрана был нетрезв. По данным полиции, алкоголь в крови мужчины не обнаружен. Автокран был арендован. Проводится экспертиза технической исправности автокрана и возможности его ухода от столкновения. Виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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