«Ушла из дома, потому что там пьют»: в Магнитогорске женщина несколько месяцев живет на улице

СЕГОДНЯ 05:41 2019-10-01T05:42:36+03:00

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В Магнитогорске возле дома №10 по ул. Завенягина часто видят женщину лет 40. Она сидит там, как бомж. Горожане решили узнать о ее судьбе и помочь.

— Принесла еды, горячий чай, одежды (то, что она попросила). Абсолютно трезвая, на контакт идет. Зовут Оксана. Давали ей деньги, но она не взяла, попросила лучше купить ей кофе, а то «алкаши отберут». На вопросы откуда она, и почему здесь, отвечает: «Поругалась с мужем, ушла из дома. Там сильно пьют, а я не пью». Твердит, что все решит, скоро пойдет. Хотя говорят, что она там сидит давно, еще с лета.

Люди! Может кто-то узнает ее? По разговору кажется, что она сама не знает, откуда она, и как тут оказалась, потому что повторяет одно и тоже. Она же чья-то дочь, возможно, мать, сестра... Вдруг кто-то узнает по фото, — написала Анастасия Невская в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.

Горожане предлагали Оксане пристроить ее в приют, но та отказывается. По словам очевидцев, вероятно, у нее проблемы с психикой, как минимум заторможенность и дезориентация.

Если вы знаете эту женщину и готовы ей помочь, напишите Анастасии.

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ИСТОЧНИК KP.RU