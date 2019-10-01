Жители Челябинской области требуют запретить продажу «прикольных» денег

СЕГОДНЯ 06:02 2019-10-01T06:02:43+03:00

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«Билет банка приколов» и подделкой-то не назовешь. На нем нет водяных знаков, голограммы, вместо «рублей» написано «дублей» и т. д. Но мошенники при помощи обыкновенной ручки маскируют отличия, а при помощи подвешенного языка забалтывают продавцов и втюхивают им игрушечные купюры.

— Никогда бы не подумала, что со мной такое случится! Будьте бдительны, когда берете купюру номиналом 2 тыс. руб. Вызвала полицию, — написала в группе «ВКонтакте» продавец из Магнитогорска.

— Этими билетами банка приколов уже столько бабушек на рынках обманули! Давно пора запретить продажу таких «прикольных» денег! — комментируют пользователи соцсети.

Сейчас деньги-фантики свободно продаются на различных интернет-сайтах. Однако, отметим, что попытка выдать такую «открытку» за настоящую купюру попадает под статью Уголовного Кодекса также, как и реализация поддельных денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU